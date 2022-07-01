Чебоксары, 1 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В чувашском селе Урмаево 1 июля после реконструкции открыли Соборную мечеть. В торжественной церемонии приняли участие глава Чувашии Олег Николаев и глава Татарии Рустам Минниханов.

Tatarstan.ru Открытие Соборной мечети в Чувашии

В приветственной речи глава Татарии подчеркнул, что республики не просто соседствуют, а являются представителями братских народов с одними корнями. Минниханов отметил внимательное отношение руководства Чувашии к представителям других конфессий.

«Созданы необходимые условия, чтобы все они могли проповедовать свою религию, сохранять свои национальные традиции», — поблагодарил Минниханов за бережное отношение к религии и культуре татарского народа.

В свою очередь Олег Николаев сказал, что татары делают огромный вклад в устройство жизни в республике, сохраняют сформированные предками традиции.

Затем главы республик осмотрели обновленную мечеть и ознакомились с историей татарских поселений Чувашии.

ИА REGNUM напоминает, 20 мая в Казани прошла торжественная церемония установки памятного камня на месте будущего строительства Соборной мечети. Она будет возведена напротив Казанского Кремля на территории бывшего парка «Кырлай». Приступить к строительным работам планируют осенью.

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