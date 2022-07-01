Екатеринбург, 1 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 435 363 гражданина. В том числе 94 человека за прошедшие сутки, сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в области выявили 447 666 случаев заражения коронавирусом. Из них 101– 30 июня. В COVID-центры региона поступили ещё 25 человек.

В регионе зарегистрировано 10 664 летальных исхода от коронавирусной инфекции. За последние сутки не зафиксировано случаев смерти из-за ковида.