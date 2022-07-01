Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге уже третьи сутки подряд фиксируют поступательный рост новых заболеваний COVID-19. Об этом 1 июля свидетельствуют данные регионального штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Северной столице обнаружили 252 случая заражения коронавирусом (+6 случаев по отношению к прошлым суткам). Скончались от ковида, как основной причины смерти, за сутки шесть больных, а выздоровели 193 человека (-49).

По состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях на лечении ковида размещены 883 пациента (+5). За сутки в стационары доставили 81 больного с ковидом (-5). Размещены в реанимационных отделениях 107 пациентов (-18), а 28 петербуржцев пока не отключают от аппаратов ИВЛ. За сутки больницы покинули по выздоровлению 69 человек (-29).

При этом амбулаторно от COVID-19 лечится 1401 петербуржец. Этот показатель за сутки снизился на 32 пациента.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявили 1 536 754 случая заражения. Скончались от ковида 34 134 человека, а переболел ковидом 1 500 201 пациент.

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