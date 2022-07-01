Безруков выступил перед участниками спецоперации в новосибирском госпитале
Новосибирск, 1 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В военном госпитале Новосибирска перед участниками спецоперации выступил народный артист России Сергей Безруков. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Сергей Безруков
Безруков прочёл военнослужащим и медицинскому персоналу отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь» и «Высоцкий. Рождение легенды», а также исполнил песню «Отчего так в России березы шумят».
После концерта артист посетил пациентов, которые не смогли самостоятельно присутствовать на нём, и пожелал им скорейшего выздоровления.