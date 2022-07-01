Новосибирск, 1 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В военном госпитале Новосибирска перед участниками спецоперации выступил народный артист России Сергей Безруков. Об этом сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Сергей Безруков

Безруков прочёл военнослужащим и медицинскому персоналу отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь» и «Высоцкий. Рождение легенды», а также исполнил песню «Отчего так в России березы шумят».

После концерта артист посетил пациентов, которые не смогли самостоятельно присутствовать на нём, и пожелал им скорейшего выздоровления.