Рабат, , 12:45 — REGNUM В Марокко 1 июля официально завершились манёвры «Африканский лев 2022», которые стартовали в марокканской части Сахары 20 июня. Об этом сообщает Hespress.

Армия Марокко Gunnery Sgt. Keith Desbois

По данным журналистов, церемония закрытия учений прошла на поли районе Кап-Драа провинции Тан-Тан. На завершающем этапе учений, подразделения армий Марокко и США провели боевые учебные вылеты самолётов F-16, «прикрывавших» действия пехоты и бронетехники с воздуха.

Как заявил заместитель командующего Третьим управлением Южного командования армии Марокко полковник Абдельхак Махасни, учения «Африканский лев» характеризовались «достижением всех целей военной подготовки с точки зрения планирования и многонационального сотрудничества в таких сферах как осуществление операций, материально-техническое обеспечение и оперативная совместимость».