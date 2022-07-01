Улан-Удэ, 1 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Власти Бурятии выделили 100 млн рублей на покупку снаряжения для военнослужащих из республики, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал на сессии Народного хурала глава региона Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«Сейчас дополнительно, при поддержке депутатского корпуса, направляем ещё порядка 100 млн рублей именно на поддержку наших бойцов», — отметил он.

По его словам, средства идут на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, металлоискателей и прицелов. Алексей Цыденов также выразил уверенность, что при консолидации сил Россия со всем справится.

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