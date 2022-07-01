Москва, 1 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Вооруженных силах Украины растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях, сообщили 1 июля в Министерстве обороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что командование ВСУ всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений.

«Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой народной республики, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны заявили, что серьезная нехватка продовольствия в украинских войсках приводит к многочисленным случаям дезертирства.

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