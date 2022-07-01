Москва, , 12:36 — REGNUM Сообща Россия и Белоруссия будут эффективнее отвечать на вызовы времени. Об этом 1 июля заявил президент России Владимир Путин в обращении к участника Форума регионов России и Белоруссии.

Владимир Путин © ИА REGNUM

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого «коллективного Запада» подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительный процесс. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами», — заявил Путин.