Москва, 1 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Сообща Россия и Белоруссия будут эффективнее отвечать на вызовы времени. Об этом 1 июля заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительный процесс. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами», — заявил Путин.