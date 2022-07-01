Реж, Свердловская область, 1 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Свердловчанина признали виновным в убийстве знакомого. Его приговорили к реальному лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщил журналистам старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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Преступление произошло в июле 2021 года. Двое свердловчан распивали спиртные напитки в гараже одного из сёл Режевского района Свердловской области. На почве личной неприязни один из уральцев вооружился ножом и нанёс оппоненту несколько ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия осуждённый пытался уйти от ответственности, заявив, ножом вооружился из соображений самообороны, а знакомый якобы пытался его задушить. Собранные улики не позволили свердловчанину избежать ответственности, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год.