Бишкек, , 12:34 — REGNUM Несмотря на сложные экономические и финансовые условия, в 2021 году в бюджет Киргизии поступило 105,7 млрд сомов (более 70,9 млрд рублей) налогов. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня работника налоговой службы.

Садыр Жапаров Пресс-служба президента Киргизии

По словам главы государства, таких результатов удалось добиться благодаря активной деятельности местных налоговиков.

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Жапаров отметил, что власти республики ожидают от сотрудников налоговой службы круглосуточной работы, чтобы в 2022 году они смогли собрать 155,6 млрд сомов (104,4 млрд рублей) налогов — то есть на 49,9 млрд сомов (33,5 млрд рублей) больше, чем годом ранее.

«Мы верим, что вы добьетесь этой цели», — подчеркнул президент Киргизии.

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