Нижний Новгород, , 12:33 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 89 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 341 человека на утро 1 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За сутки госпитализирован в ковидные стационары 31 житель области, накануне в больницы попали 24 человека.

С начала пандемии в регионе выявили 423 845 случаев заражения коронавирусом, из них 101 — за минувшие сутки. 11 571 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне скончались два человека, за минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 59 жителей региона.