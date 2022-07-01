Луганск, , 12:31 — REGNUM Ракетный удар по городу Ровеньки Луганской Народной Республики нанесён с применением ТРК «Точка-У». Об этом 1 июля сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Точка-У» VoidWanderer

По его словам, противник нанёс удар по городу Ровеньки, расположенному в тылу ЛНР, применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Ранее сообщалось, что удар нанесён из американской РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, в 6:30 1 июля по городу Ровеньки выпустили две ракеты.