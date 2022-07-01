Луганск, 1 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Ракетный удар по городу Ровеньки Луганской Народной Республики нанесён с применением ТРК «Точка-У». Об этом 1 июля сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

VoidWanderer «Точка-У»

По его словам, противник нанёс удар по городу Ровеньки, расположенному в тылу ЛНР, применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Ранее сообщалось, что удар нанесён из американской РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, в 6:30 1 июля по городу Ровеньки выпустили две ракеты.