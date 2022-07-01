Майкоп, , 12:30 — REGNUM В Адыгее в 2022 году возводятся несколько новых медицинских учреждений. На их строительство направят денежные средства в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта «Здравоохранение», сообщили в республиканском минздраве.

ФАП Sakha.gov.ru

Уже началось строительство двух врачебных амбулаторий в ауле Джиджихабль Теучежского района и поселке Дружба Кошехабльского. Запланирован старт новой поликлиники в поселке Энем Тахтамукайского района. До конца года будет завершено строительство поликлиники в микрорайоне «Восход».

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» ведется строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов в аулах Кабехабль, хуторе Петров и селе Большесидоровском, а также двух амбулаторий в селе Вольное и поселке Майский.

Как отметили в минздраве, только на одну врачебную амбулаторию в ауле Джиджихабль будет направлено 40 млн рублей. Она будет построена в течение 2022–2023 г. г. Это будет современное здание площадью более 420 кв. м со всеми необходимыми медицинскими кабинетами. Кроме того, в 2022 году запланирован капитальный ремонт поликлиники в поселке Каменномостском Майкопского района.