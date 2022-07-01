Кабул, 1 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Две женщины убиты в результате конфликта из-за земельных участков в одном из уездов провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом местные источники сообщили 1 июля газете «8 Собх».

DFID — UK Department for International Development Афганская семья

Инцидент произошел в селе Гулахи уезда Ганихейль. С одной стороны конфликта две женщины были убиты и одна ранена, с другой были ранены двое мужчин.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментировали произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт из-за земли произошёл также в местности Луман в провинции Газни. Там кочевники обвинили осёдлых жителей в убийстве девушки.

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