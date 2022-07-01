В Сеуле сожалеют о сбросе воды с северокорейской плотины
Сеул, 1 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило сожаление в связи с предположительным сбросом воды с северокорейской плотины «Хванган» без предварительного уведомления. Об этом 30 июня сообщило KBS со ссылкой на представителей министерства объединения.
По их словам, сброс воды был произведён в связи сильными дождями, начавшимися в КНДР на прошлых выходных.
Как отметили в министерстве, Пхеньян официально не объявлял о соответствующем решении, поэтому нельзя с полной уверенностью говорить о том, что речь идёт о сбросе воды. Однако имеющиеся данные говорят об обратном.
Предположительный сброс воды мог произойти 28 июня после 16:00 по местному времени, когда правительство Южной Кореи передало вышеуказанный запрос по военной линии связи.