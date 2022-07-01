Сеул, 1 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило сожаление в связи с предположительным сбросом воды с северокорейской плотины «Хванган» без предварительного уведомления. Об этом 30 июня сообщило KBS со ссылкой на представителей министерства объединения.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, сброс воды был произведён в связи сильными дождями, начавшимися в КНДР на прошлых выходных.

Как отметили в министерстве, Пхеньян официально не объявлял о соответствующем решении, поэтому нельзя с полной уверенностью говорить о том, что речь идёт о сбросе воды. Однако имеющиеся данные говорят об обратном.

Предположительный сброс воды мог произойти 28 июня после 16:00 по местному времени, когда правительство Южной Кореи передало вышеуказанный запрос по военной линии связи.