Москва, , 12:28 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила повысить статус доклада Минздрава о снижении негативного воздействия опасных биологических рисков до уровня ежегодного государственного доклада о реализации государственной политики в сфере биологической безопасности и развития биотехнологий.

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С учетом меняющегося мира, и с учетом огромного интереса США к военно-биологическим проектам и постоянного отказа от сотрудничества с Россией и другими странами в рамках исполнения требований КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) по мерам взаимного доверия, мы просто обязаны вывести эту работу на более высокий государственный уровень», — сказала Яровая в ходе заедания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

Соответствующие изменения в законодательство могут быть подготовлены и рассмотрены в осеннюю сессию Государственной Думы, сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на Яровую.

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