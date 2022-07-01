Краснодар, 1 июля 2022, 12:28 — REGNUM Максимальное количество баллов сразу по трём предметом набрал выпускник средней школы №12 Белоглинского района Краснодарского края, об этом сообщила в соцсетях 1 июля вице-губернатор Анна Минькова.
Евгений Ш. стал первым в 2022 году трёхсотбалльником по результатам ЕГЭ для Краснодарского края. Молодой человек сумел набрать максимальное количество баллов по русскому языку, математике и информатике.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре 100 баллов на ЕГЭ набрали 73 выпускника, в том числе 25 по русскому языку, 20 по химии, 15 по литературе. Также в целом по краю семь выпускников набрали 200 баллов.