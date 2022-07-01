Краснодар, 1 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Максимальное количество баллов сразу по трём предметом набрал выпускник средней школы №12 Белоглинского района Краснодарского края, об этом сообщила в соцсетях 1 июля вице-губернатор Анна Минькова.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Евгений Ш. стал первым в 2022 году трёхсотбалльником по результатам ЕГЭ для Краснодарского края. Молодой человек сумел набрать максимальное количество баллов по русскому языку, математике и информатике.

«Я учил правила, решал тесты, писал сочинения, это позволяло выстроить гармоничную связь между теорией и практикой, ведь только в паре эти составляющие способны принести результат. Когда возникали вопросы или появлялись трудности, подходил к учителю русского языка. Что касается ЕГЭ по математике, то весь год я учил формулы, теоремы, запоминал универсальные методы решения, сюжеты из геометрических задач. Была интенсивная подготовка в школе, дома периодически прорешивал теорию чисел и планиметрию», — рассказал Евгений.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 100 баллов на ЕГЭ набрали 73 выпускника, в том числе 25 по русскому языку, 20 по химии, 15 по литературе. Также в целом по краю семь выпускников набрали 200 баллов.