Сана, 1 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Правительства Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов договорились о выделении средств на поддержку экономики Йемена и закупку гуманитарной помощи. Об этом 1 июля сообщает информационное агентство SABA со ссылкой на заявление Верховного президентского совета Йемена.

Rod Waddington Йемен

По последним данным, объёмы финансовой помощи оцениваются в $3,3 млрд. Пакет финансирования включает в себя проекты развития и поставки нефти для эксплуатации государственных электростанций. Кроме того, план поддержки Йемена включает около 17 проектов и программ развития в шести жизненно важных секторах, большая часть которых будет реализована в городе Аден.

План помощи Йемену предусматривает строительство АЗС, электростанций, электрических сетей среднего напряжения, распределительных станций низкого напряжения, а также проект строительства завода по опреснению морской воды.