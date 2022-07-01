Москва, 1 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Каждый пятый работающий житель России (19%) характеризует отношения со своим непосредственным руководителем скорее дружескими, 72% — скорее деловыми. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

ИА REGNUM Работники предприятия

Считают, что дружба с начальником помогает рабочему процессу 48%, полагают, что мешает, — 31%. При этом те, кто дружат с начальником, чаще убеждены в пользе таких отношений для работы, чем те, кто соблюдает субординацию — 73% против 44%.

Чаще о приятельских отношениях с руководством говорят мужчины, чем женщины, и молодые работники до 34 лет, чем более зрелые. Уверены, что можно сохранить дружбу с коллегой, ставшим начальником 70%, убеждены в обратном 12%.

Опрос проведён 22–29 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 372 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, несправедливой критике со стороны руководства подвергаются, по их мнению, 55% российских работников.

Читайте подробнее: Более половины работников в РФ страдают от разносов начальства