Владикавказ, , 12:24 — REGNUM В Северной Осетии отдали под суд чиновника, по вине которого на ребенка упало дерево. Суд признал, что должностное лицо администрации Владикавказа выполняло свои обязанности недобросовестно и вынес решение о лишении его свободы сроком на два года условно, сообщили 1 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Упавшее дерево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установило следствие и доказано в суде, бывший начальник управления благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления города Владикавказа Сослан Бицоев, занимая должность с сентября 2016 по 6 июня 2020 года, проявил халатность и не предпринял мер для сноса старых деревьев на территории Тургеневского сквера.

Во время непогоды 2 июня 2020 года порывы ветра повалили дерево. Под ним на тот момент оказался девятилетний мальчик. В результате падения дерева он получил множественные телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

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