Каа-Хемский район, Тува, , 12:23 — REGNUM В селе Эржей в Каа-Хемском районе Тувы, где проживают старообрядцы, впервые появится детский сад. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Детский сад в старообрядческом селе Эржей, Тува Правительство Тувы

Малый населённый пункт с населением 300 человек расположен практически у истоков реки Енисей, далеко от районного центра, в тайге. В электронной очереди здесь зарегистрированы 28 детей.

«Проходимость дорог до него зависит от времени года и погодных условий, но тем не менее, подрядная организация ведёт работы в соответствии с графиком. На сегодняшний день заканчиваются кровельные работы, параллельно ведутся внутренние отделочные и электротехнические работы», — отметили в правительстве.

Добавим, что в в рамках нацпроекта «Демография», строительство дошкольных учреждений ведётся также в городах Ак-Довурак и Чадан, в посёлке Каа-Хем, а также селе Кунгуртуг.