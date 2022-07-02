Москва, 2 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Президент Франции отказался признавать Россию спонсором терроризма, потому что он вынужден учитывать негативные экономические последствия санкций против России и даже имеющиеся во Франции симпатии к России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил публицист Игорь Друзь.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Макрон — выходец из банка Ротшильдов и протеже известного глобалистаЖака Аттали. Он ставленник глобальных ястребов, которые заинтересованы в признании России «спонсором терроризма», — заявил публицист.

Но даже они вынуждены считаться с достаточно массовыми пророссийскими настроениями, которые во Франции характерны даже для некоторых влиятельных лиц, не говоря о простых людях, пояснил Друзь.

Макрону не хочется раздражать общество слишком сильными нападками на Россию в тот момент, когда из-за антироссийских санкций у французов и так падает уровень жизни, отметил публицист. Только поэтому президент Франции пока что занял относительно умеренную позицию в отношении России.

«Тем не менее, не стоит обольщаться: Макрон, говоря о расследовании «военных преступлений РФ», этим оставил себе лазейку, чтобы в будущем объявить Россию «террористической» по результатам этого липового «следствия». Макрон будет стараться убедить французов в «преступности» России, чтобы потом убеждать их терпеть падение экономики ради борьбы с «Мордором», — заключил Друзь.

Напомним, что ранее, по итогам саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон отказался признать Россию государством, спонсирующим терроризм.