Ижевск, , 12:23 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух подростков по статье об открытом хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Пицца

По данным следствия, в мае текущего года два подростка у дома по улице Молодежной в Ижевске похитили три пиццы у 12-летнего мальчика. Они вырвали покупки у ребенка из рук и скрылись с места преступления. Возраст подростков не уточняется.

Причиненный ущерб похитители возместили в полном объеме.

«Уголовным законом за совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году воспитанника одного из детских домов Самары приговорили к 2 годам 7 месяцам колонии за кражу шоколадок. Судом установлено, что юноша попытался вынести из гипермаркета города пачку шоколада стоимостью 1600 рублей.

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