Новосибирск, , 12:26 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 июля, за сутки зарегистрировано 1618 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ponchikov.net

Отметим, что по данным на 28 июня, из-за ОРВИ за сутки было зарегистрировано 293 обращений. Оперативных данных за 29 и 30 июня оперштаб не предоставлял.

При этом в Новосибирской области уже сделано 4 700 208 тестов на коронавирус.

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