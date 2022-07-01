Триполи, , 12:27 — REGNUM Ливийская Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила о «форс-мажоре» в крупнейших портах страны, специализирующихся на погрузке нефти. Об этом 1 июля сообщает Fawasel со ссылкой на заявление компании.

По последним данным, работа терминалов Эс-Сидер и Рас-Лануф была приостановлена из-за забастовки рабочих, которая привела к существенному снижению мощностей по погрузке сырой нефти.

Как заявил глава компании Мустафа Саналла, убытки в результате закрытия портов превысили 3,3 миллиарда долларов, что эквивалентно 16 миллиардам ливийских динаров.

«У нас лопнуло терпение и, хотя мы неоднократно пытались избежать объявления состояния форм-мажор, но выполнение наших обязательств стало невозможным. Мы вынуждены объявить форс-мажорные обстоятельства в портах Сидра и Рас-Лануф, а также на месторождении «Элефант», в то время как форс-мажорная ситуация сохраняется в портах Брега и Зуейтина», — заявил Мустафа Саналла.