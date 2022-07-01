1 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 21:30 — REGNUM Инновационные технологии постепенно внедряются в сельское хозяйство. За последние годы беспилотники совершили настоящую революцию в сфере сельскохозяйственных работ.

Беспилотник обрабатывает рисовые чеки Денис Абрамов © ИА REGNUM

Рисовые чеки в Дагестане Денис Абрамов © ИА REGNUM

В этом году крупнейший производитель риса в Дагестане ООО «НИВА» впервые провел экспериментальную антисорняковую обработку 500 га земли с использованием дронов.

Рисовые чеки в Дагестане Денис Абрамов © ИА REGNUM

Рисовые чеки в Дагестане Денис Абрамов © ИА REGNUM

Рисовые чеки в Дагестане Денис Абрамов © ИА REGNUM

Генеральный директор предприятия Загидин Касимов рассказал: «Мы всегда использовали передовые сельхозтехнологии, так как рис очень сложная культура для выращивания. Посмотрим через 8 дней, как на основной сорняк Росянку крупноплодную повлияет этот метод, и тогда обработаем основной посевной фонд в более чем 3000 га. На данный момент мы экономим на распылении пестицидов порядка 20% финансовых затрат по сравнению с традиционной авиацией».

Быт «пилотов» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Быт «пилотов» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Быт «пилотов» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Подготовка тяжелого сельскохозяйственного дрона AGRAS T30 Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обработка земли при помощи беспилотников позволяет работать даже ночью, в это время температура и влажность максимально щадящие для растений. Также специалисты отмечают высокую точность обработки и полное отсутствие авиационных происшествий.

Закат над рисовыми чеками в Дагестане Денис Абрамов © ИА REGNUM

Беспилотники могут обрабатывать землю даже ночью Денис Абрамов © ИА REGNUM

Заправка пестицидами Денис Абрамов © ИА REGNUM

Заправка пестицидами Денис Абрамов © ИА REGNUM

Подготовка дрона к работе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Управление дроном Денис Абрамов © ИА REGNUM

«На данный момент все экспонируемые комплексы в России импортные, после введения санкция поставки самих аппаратов и запчастей прекратились. В России созданы образцы БПЛА не хуже западных, но есть существенная проблема — отсутствие собственного агрономического программного обеспечения, а это 90 процентов успеха работы дрона. Проблемой является сырое законодательство, отсутствие нормативных документов у Росавиации на аппараты от 30 до 115 кг. Также нет методик подготовки внешних пилотов и центров их подготовки», — рассказал представитель компании ООО « Скаймастер», проводившей обработку земли.

Тяжелый сельскохозяйственный дрон AGRAS T30 Денис Абрамов © ИА REGNUM

Тяжелый сельскохозяйственный дрон AGRAS T30 Денис Абрамов © ИА REGNUM

Тяжелый сельскохозяйственный дрон AGRAS T30 Денис Абрамов © ИА REGNUM

Тяжелый сельскохозяйственный дрон AGRAS T30 Денис Абрамов © ИА REGNUM

Тяжелый сельскохозяйственный дрон AGRAS T30 Денис Абрамов © ИА REGNUM

Управление дроном Денис Абрамов © ИА REGNUM

В сельском хозяйстве беспилотники уже начинают вытеснять традиционные летательные аппараты с экипажем на борту, так, например, в Японии на сегодняшний день обрабатывается более 90 процентов посевных площадей. В нашей стране подобная технология только начинает входить в повседневную жизнь аграриев. Использование беспилотников позволяет сельхозпроизводителям решать множество задач, среди которых регулярный мониторинг сельскохозяйственных угодий, составление карт полей, а также распыление ядохимикатов в ручном и автоматическом режимах.