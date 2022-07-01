Донецк, 1 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования в течение получаса несколько раз обстреляли Киевский район Донецка и город Ясиноватая. Об этом 1 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм и 10 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Также указывается, что в 11:45 и 12:00 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, дважды выпустив по нему по пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что французскую самоходную артиллерийскую установку «Цезарь» стоило бы переименовать в «Нерона», поскольку поставленное Францией Украине оружие бьёт по мирным людям.