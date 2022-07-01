Кабул, , 12:26 — REGNUM Только один делегат высказался в поддержку образования девочек на всеафганской «Встрече улемов» в Кабуле, сообщает 1 июля Reuters.

Афганские дети 8am. af

Из числа более чем 3000 участников «Большой встречи улемов», которую талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позиционируют как Лойя джиргу, только один делегат, Саид Насрулла Ваези из провинции Бамиан, высказался за образование девочек и призвал к их возвращению в школы.

Саид Насрулла Ваези заявил, что грамотные женщины «помогут своим детям определиться в обществе». Неясно, как выступление Ваези скажется на вопросе образования девочек, отмечает агентство.

Официальный представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что движение уважает решения собрания, но окончательное решение в сфере образования девочек будет принимать его лидер Хайбатулла Ахундзада.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна женщина не была приглашена на эту встречу. До этого общественные группы критиковали отсутствие женщин на собрании. Иностранные правительства заявили, что радикалы должны изменить свою политику в отношении прав женщин, прежде чем с Афганистана будут сняты экономические санкции.

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