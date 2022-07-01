Чита, , 12:18 — REGNUM Жители столицы Забайкалья 1 июля стали свидетелями погодного апокалипсиса: после сильной жары в Читу нагрянули дождь и сильный ветер. Как сообщает мэр города Александр Сапожников в своем телеграм-канале, зафиксировано большое количество упавших деревьев.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

По состоянию на 18:00 местного времени в ЕДДС и комитет городского хозяйства поступили сообщения о падении деревьев на улицах Энгельса, Новобульварная, Малая, Лазо, Новобульварная, Таёжная, Мостовая, Лермонтова, Токмакова, Журавлева, Балябина и др. Их демонтажем и уборкой уже занимаются сотрудники муниципального предприятия «ДМРСУ» и управляющих компаний города. Восстановлением подачи электроэнергии и поврежденного оборудования занимаются две аварийных бригады от МРСК Сибири.

В доме №19 в 1-м микрорайоне порывом ветра снесло часть крыши. Пострадавших нет, но задело один автомобиль. В настоящее время на месте работают представители управляющей компании «Лидер» и оперативная группа от управления ГО и ЧС. Ведутся работы по закрытию контура крыши, чтобы избежать возможного подтопления.

Также специалисты работают по перезапуску ВНС (водопроводная насосная станция) по улице Рахова. В ближайшее время вода появится.

Ситуация под контролем. Все службы работают, информировал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе было передано экстренное предупреждение: с 29 июня по 1 июля на территории Забайкалья установилась сильная жара с температурой воздуха +35°С и выше.

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