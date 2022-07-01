Ачит, Свердловская область, 1 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Свердловской области житель посёлка Ачит отдан под суд за лишение трёх женщин свободы. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга.

Pixabay.com Суд

По данным следствия, 27 апреля он распивал в их компании спиртное. С одной из них у него возник конфликт. Дама предложила подругам уйти. На это гражданин решил их удержать, но женщины смогли вырваться.

В пресс-службе областного главка МВД добавили, что обвиняемый работает охранником в одном из частных охранных предприятий.