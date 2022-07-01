Бишкек, 1 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Киргизии сельхозпроизводителям выдали 7417 кредитов на общую сумму свыше 3 млрд 896 млн сомов (2 млрд 616 млн рублей) по проекту «Финансирование сельского хозяйства — 10». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики.

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Больше всего займов киргизским фермерам потребовалось на нужды животноводческой сферы — они получили 4543 кредита на 2 млрд 238 млн сомов (около 1 млрд 503 млн рублей).

На развитие растениеводства местным аграриям предоставили 2673 займа на 1 млрд 83 млн сомов (727 млн рублей).

А по категории «Агропереработка» выдали всего лишь 201 льготный сельхозкредит на общую сумму чуть больше 575 млн сомов (386 млн рублей).

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