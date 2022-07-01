Красногорск, , 12:16 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова идёт на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 1 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона был подтверждён 201 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 24 случая меньше аналогичного показателя 30 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 225 человек, а днём ранее — у 160 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 155 новых случаев заражения коронавирусом.

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