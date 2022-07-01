Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Группа из почти 70 американских журналистов выступила против жестких требований допуска к мероприятиям с участием президента Джо Байдена, сообщает 30 июня New York Post.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Группа из 68 журналистов направила 30 июня пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер письмо протеста с просьбой к персоналу президента Байдена отказаться от непонятно чем мотивированного процесса предварительной проверки и вновь открыть крупные мероприятия для всех журналистов.

Телевизионные корреспонденты, известные репортеры-ветераны и лидеры Ассоциации корреспондентов Белого дома вместе призвали отменить введенные более года назад ограничения на посещение таких мест, как Восточная комната, которые во время правления прошлых администраций были открыты для прессы.

Помощники Байдена отказались сообщить Ассоциации корреспондентов критерии отбора президентских мероприятий, а отдельные репортеры получили множество противоречивых объяснений, что привело к широко распространенному мнению, что эта практика предназначена для того, чтобы президенту задавались лишь нужные вопросы.

«Нынешний метод допуска ограниченного числа репортеров к участию в этих событиях не только ограничителен и противоречит концепции свободы прессы, но и осуществляется без какого-либо прозрачного процесса отбора репортеров для освещения этих событий», — говорится в письме. — Постоянная неспособность Белого дома быть откровенной и прозрачной в отношении процесса отбора репортеров, присутствовавших на его выступлениях, подрывает доверие к президенту Байдену, когда он говорит, что является защитником Первой поправки».

«Несоответствие этих ограничений подчеркивает мнение многих репортеров о том, что администрация стремится ограничить доступ к президенту для всех, кто не входит в пул, или для всех, кто может задать вопрос, который администрация не хочет задавать. Давайте будем откровенны», — говорится в письме. — Наша работа не в том, чтобы нам нравились, и не в том, чтобы беспокоиться о том, нравится ли вам то, о чем мы просим. Возможность репортеров задавать вопросы самому влиятельному человеку в нашем правительстве не должна предоставляться одним, но не другим».

Напомним, президент США Джо Байден случайно раскрыл содержание своих шпаргалок, которыми он пользуется во время мероприятий. Согласно их содержанию, глава Белого дома должен напоминать себе, куда идти, где садиться и с кем разговаривать.

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