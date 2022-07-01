Вашингтон, 1 июля 2022, 12:15 — REGNUM Группа из почти 70 американских журналистов выступила против жестких требований допуска к мероприятиям с участием президента Джо Байдена, сообщает 30 июня New York Post.
Группа из 68 журналистов направила 30 июня пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер письмо протеста с просьбой к персоналу президента Байдена отказаться от непонятно чем мотивированного процесса предварительной проверки и вновь открыть крупные мероприятия для всех журналистов.
Телевизионные корреспонденты, известные репортеры-ветераны и лидеры Ассоциации корреспондентов Белого дома вместе призвали отменить введенные более года назад ограничения на посещение таких мест, как Восточная комната, которые во время правления прошлых администраций были открыты для прессы.
Помощники Байдена отказались сообщить Ассоциации корреспондентов критерии отбора президентских мероприятий, а отдельные репортеры получили множество противоречивых объяснений, что привело к широко распространенному мнению, что эта практика предназначена для того, чтобы президенту задавались лишь нужные вопросы.
Напомним, президент США Джо Байден случайно раскрыл содержание своих шпаргалок, которыми он пользуется во время мероприятий. Согласно их содержанию, глава Белого дома должен напоминать себе, куда идти, где садиться и с кем разговаривать.
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