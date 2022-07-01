Ярославль, 1 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Ярославской области с 1 января 2023 года минимальный размер взноса на капремонт домов вырастет на 9,98%. Об этом сообщает правительство региона. Рост власти связывают с увеличением цен на стройматериалы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

«К сожалению, в этом году мы столкнулись со значительным ростом цен на стройматериалы, инфляционные процессы в экономике вынуждают изменить взносы на 2023 год. Если этого не сделать, региональный фонд капремонта не сможет выполнить необходимые объемы работ по утвержденной программе и сроки запланированных ремонтов будут переноситься», — сказал директор департамента ЖКХ Алексей Рябченков.

По словам Рябченкова, рост цен в строительной отрасли составляет до 20%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов вырастет на 85 копеек и составит 9 руб 36 копеек с квадратного метра.