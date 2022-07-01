Бишкек, , 12:14 — REGNUM Национальный банк Киргизии вынес на общественное обсуждение проект постановления о продвижении ипотечных кредитов, предоставляемых по исламским принципам финансирования.

Ислам. Четки Annabaa.org

Для этого предлагается внедрять в банках договор «убывающая мушарака», который подразумевает совместное владение недвижимостью банком и клиентом до тех пор, пока получатель такого кредита поэтапно не выкупит у финансовой организации принадлежащие ей доли собственности и станет единственным её владельцем.

Финансовый регулятор отмечает, что эта инициатива направлена «на создание условий и возможностей пользователям исламских финансовых услуг для приобретения недвижимого имущества».

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