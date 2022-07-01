Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:16 — REGNUM В Новокузнецке сегодня, 1 июля, и завтра, 2 июля, пройдут праздничные мероприятия в честь 404-летия со дня основания города. Для новокузнечан и гостей подготовлена обширная развлекательная программа, сообщили ИА REGNUM в правительстве Кузбасса.

Стела Новокузнецк (сс) Alexey Volchenko

Основные мероприятия сегодня, 1 июля, проходят в сквере имени Н. С. Ермакова Центрального района. Здесь проходят выставки картин, мастер-классы, вольная борьба, «Парад Колясок», «Парад зонтиков» и другие мероприятия. А в Саду Металлургов Заводского района состоятся эстафеты и праздничный концерт. На Алее Авиаторов в Новоильинском районе Дом творчества и Школа искусств подготовили праздничную программу с песнями, танцами и мастер-классами.

Завтра, 2 июля, запланирован легендарный фестиваль «Наши в Городе» — в течение восьми часов будут выступать столичные звезды. Он будет проходить на площади перед торгово-развлекательным центром «Планета». Вход — свободный. Здесь же запустят праздничный салют.