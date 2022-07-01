Берлин, , 12:13 — REGNUM Правительство Германии возмущено действиями властей Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит, пишет издание Spiegel.

Германия

«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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