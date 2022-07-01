Берлин, 1 июля 2022, 12:13 — REGNUM Правительство Германии возмущено действиями властей Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит, пишет издание Spiegel.
Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.
МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.
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