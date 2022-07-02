Москва, , 14:15 — REGNUM Аргентина и Иран — две мощные страны, их вступление в БРИКС лишь усилит организацию. Об этом 1 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Флаги стран — членов БРИКС

«Иран — один из крупнейших поставщиков энергоносителей и лидер шиитской части мусульманского мира», — заявил эксперт.

Аргентина — одна из крупнейших из богатейших стран Латинской Америки, «к тому же имеющая зуб на англичан», напомнил политолог.

«Поэтому, конечно, тесное партнёрство с ними можно считать успехом России» — заключил Трухачёв.

Напомним, что две страны — Аргентина и Иран — подали заявку на вступление в БРИКС.