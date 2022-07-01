Грозный, , 12:12 — REGNUM В горных районах Чечни создали 16 населенных пунктов. Они появились в Серноводском, Итум-Калинском, Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах. Решение об этом было принято в ходе очередного заседания парламента республики.

Чечня Michael Bushmin

«Всего данными законами образовано 16 населённых пунктов. Глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров уделяет особое внимание возрождению горных территорий как одному из направлений социально-экономического развития региона, а также как важной составляющей в сохранении его исторического наследия», — приводит слова спикера парламента Магомеда Даудова ИА «Чечня Сегодня».

Он также отметил, что новые населенные пункты в последующем получат названия. А их создание, по мнению властей Чечни, будет способствовать образованию инфраструктуры для притока граждан на горную территорию и привлечению инвесторов.

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