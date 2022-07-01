Грозный, 1 июля 2022, 12:12 — REGNUM В горных районах Чечни создали 16 населенных пунктов. Они появились в Серноводском, Итум-Калинском, Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах. Решение об этом было принято в ходе очередного заседания парламента республики.
Он также отметил, что новые населенные пункты в последующем получат названия. А их создание, по мнению властей Чечни, будет способствовать образованию инфраструктуры для притока граждан на горную территорию и привлечению инвесторов.
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