Кострома, , 22:41 — REGNUM Администрация Костромы выбрала нового подрядчика, который займётся реконструкцией дополнительного корпуса школы № 30 на территории бывшей станции юннатов. Об этом со ссылкой на сайт государственных закупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так по замыслам властей станция Юннатов будет выглядеть после реконструкции

Им стала местная организация «Капстрой». Она известна костромичам по благоустройству парка Победы, строительству многоквартирного дома по программе переселения из аварийного жилья на улице Водяной и резервуара чистой воды на насосной станции «Южная». Эта же компания строит школы на 900 мест в посёлке Волжском и микрорайоне Новый город. Пока в закупке фигурирует лишь начальный этап стройки — до конца текущего года исполнителю поручено построить фундамент и перекрытия. Цена вопроса составляет 22,8 млн рублей.

Так корпуса выглядят сейчас

Как ранее писало ИА REGNUM, станция натуралистов на улице Мясницкой была закрыта в 2014 году. Затем её отдали в управление общеобразовательной школы с тем, чтобы построить на этом месте ресурсный центр естественно-научного образования с музеем растений, живым уголком и лабораторией. Посещать его должны были дети из близлежащих школ и лицеев, учащиеся в классах с биологическим уклоном.

В конце 2020 года мэрия заключила контракт на реконструкцию станции с компанией «НОВОТЕК» из Вологды. Работы финансировались из Резервного фонда Президента. Центр должны были построить к 1 декабря 2021 года, но подрядчик успел выполнить лишь 1% от оговоренных объёмов, огородив площадку и подготовив котлован будущего здания. В результате контракт был расторгнут.

После того как область выделит городу оставшуюся часть суммы — около 50 млн рублей, чиновники заключат новый контракт на достройку всего здания. Когда это случится, пока не ясно.

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