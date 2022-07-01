* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 1 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустили женщин к участию в кампании по вакцинации от полиомиелита, начавшейся в афганской провинции Газни. Об этом местные источники сообщили газете «8 Собх»

Defense.gov Афганские дети

Кампания по вакцинации против полиомиелита началась на днях в административном центре провинции и уездах. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили сотням врачей принять участие в этой кампании.

Неназванный источник в департаменте общественного здравоохранения в Газни подтвердил, что чиновники департамента наняли неопытных и даже неграмотных людей вместо женщин, прошедших несколько курсов обучения.

В ходе этого этапа кампании около 100 тысяч детей в возрасте до 5 лет должны получить вакцину против полиомиелита в Газни.

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