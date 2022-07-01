Варшава, 1 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Наиболее высокий уровень инфляции за последние 25 лет зарегистрирован в Польше по итогам июня 2022 года. Об этом 1 июля сообщает Главное управление статистики республики.

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«Инфляция в июне в годовом исчислении составила 15,6%. Это самый высокий показатель с марта 1997 года», — говорится в сообщении и добавляется, что в течение месяца цены в Польше возросли на 1,5%.

При этом уточняется, что в наибольшей степени в стране выросла стоимость автомобильного топлива, которое в годовом исчислении выросло в цене на 46,7% и за месяц подорожало на 9,4%.

Также указывается, что цены на энергоносители в республике увеличились на 35,3% в сравнении с июнем 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пособия украинским беженцам, прибывшим в страну в конце февраля, перестанет выплачивать с 1 июля правительство Польши.