1 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 12:25 — REGNUM Опасения министра обороны Великобритании Бена Уоллеса относительно того, что «Россия может нанести удары за пределами Украины», стали очередным предметом обсуждения в соцсетях Грузии. Заявление Уоллеса в переводе на грузинский язык опубликовала и запостила на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) телекомпания «Имеди». Реакции грузинских пользователей оказались неожиданными.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Должна (Россия) сравнять их (Великобританию) с землей. Украину же возбудили вашими обещаниями… Скоро подступит к вам Володя», — пригрозила Т. Г.

«Америка покупает бессовестных военных деньгами, а Россия — бомбами», — высказался Г. Б.

«Какая-то угроза всегда существует, но если оснований нет, не бойтесь», — попытался успокоить Уоллеса пользователь Г. Г.

«В первую очередь Россия нанесет удар по Великобритании, там англосаксы очень обнаглели», — предположила И. И.

«Педерастам нужны ракеты Путина, и тогда весь мир успокоится», — добавил Ш. З.

«Ему (Уоллесу), видно, другая разведка поставляет информацию. Если верить вашей разведке, то Россия, хотя и заняла территории Украины, но удержаться там не может», — съязвила Х. Х.

Уоллес и министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне. 2021 U.S. Secretary of Defense

«Аферисты высшего уровня. Подстрекают Украину, что Россия уже дух испускает, не останавливайтесь! А сейчас говорят, что Россия нападет и на другие страны! Где же логика?» — недоуменно высказался А. К.

«Не помешало бы», — добавил в ответ на опасения Уоллеса пользователь Т. Д.

«О том, что он (Путин) на Украине не остановится, даже медведь в лесу знает», — заметил П. Д.

«Да Россия вас и без войны заморозит и голод вам покажет, подождите немного, разбогатевшие на чужой беде европейцы», — пригрозила И. Ч.

«Если Европу взорвет, очень хорошо будет. Украину же подставили негодяи. Якобы Россия ослабла, оружия не имеет, а у России на самом деле столько оружия, сколько нет у всей Европы. Приветствую бомбардировку Англии, чтобы как Украину свалили. Очень хорошо будет», — позлорадствовал С. Г.

«Они сами ведут дело к этому», — констатировал Н. Ш.

«Если вынудите (Россию), конечно (ударит). А как же! Хотели войны, получите ее», — предсказал Д. К.

«А я ужасно обеспокоюсь», — перефразировал реакцию европейских лидеров на те или иные события пользователь Н. Г.