Вологда, , 12:08 — REGNUM Вологодские власти объявили аукцион на приобретение еще двух новых автобусов на газомоторном топливе. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Автобус «Волгабас» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Купленные ранее 18 единиц транспорта прибудут в Вологду этим летом. В общей сложности в этом году купим 20 автобусов на средства инфраструктурного кредита, который Вологда получила благодаря поддержке областного правительства. Еще 30 единиц пополнят автопарк в следующем году. Это будет второй этап инфраструктурных кредитов. Возврат средств начнется через 3 года из бюджета области», — написал чиновник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Вологодской области был одобрен лимит в объеме 1,2 миллиарда рублей на развитие общественного транспорта в городах с активно строящимися микрорайонами.