Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Новый мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе установил шведский легкоатлет Арман Дюплантис. На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме он показал результат 6,16 метра.

Предыдущий рекорд, установленный в 2020 году, составлял 6,15 метра и также принадлежал Дюплантису. До шведского спортсмена рекорд принадлежал украинскому легкоатлету Сергею Бубке (6,14 м), который он установил в 1994 году.

Также Дюплантису принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. Он установил его 20 марта. Результат составил 6,20 м.

22-летний Дюплантис является олимпийским чемпионом Токио. Также на его счету золото чемпионата Европы — 2018 и европейского первенства в помещении — 2021.

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