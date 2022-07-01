Кострома, , 14:42 — REGNUM Костромской областной суд огласил приговор убийцам 5-летней костромички Вероники Николаевой Денису Герасимову и Вадиму Белякову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Обоих фигурантов приговорили к пожизненному заключению. Также каждый должен выплатить по два миллиона рублей родителям погибшей.

Обвиняемые в убийстве 5-летней костромички Денис Герасимов и Вадим Беляков

Напомним, ребёнок был похищен 4 января 2022 года в микрорайоне Черноречье. Девочка находилась на работе матери и отпросилась погулять на несколько минут. В этот момент её похитил 45-летний Герасимов, ранее судимый за изготовление детской порнографии и педофилию и его 24-летний друг Вадим Беляков. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений.

Перед судом обвиняемые были направлены в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве для обследований, по итогам которых врачи признали их вменяемыми. Первое заседание по делу состоялось 15 июня, все встречи проходили в закрытом режиме. Будут ли осужденные обжаловать приговор — неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме началось рассмотрение дела об убийстве Вероники Николаевой