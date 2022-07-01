Саратов, 1 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 1 июля зарегистрировали 254 949 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 60 человек, накануне выявили 52 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Пациент на ИВЛ

Выздоровели с начала пандемии 248 209 пациентов, за сутки — 83 человека.

В ковид-центры 30 июня доставили 11 пациентов. На стационарном лечении находятся 174 человека, на амбулаторном — 609.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5994 человека, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области на COVID-19 обследовали 3 853 599 человек.

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